كييف تتعرض لهجوم جوي وإسقاط مسيرتين فوق الأجواء الروسية

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف -صباح اليوم السبت- لهجوم جوي روسي، مع سماع دوي انفجارين قويين على وقع أصوات صفارات الإنذار.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم جوي اليوم مع سماع دوي انفجارات هائلة، لكن لا أنباء بعد عن سقوط ضحايا، وهذا هو الهجوم الأول على كييف منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف كليتشكو -عبر تلغرام- أنه سُمع دوى انفجارات هائلة في الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في العاصمة، وتابع أن الدفاع الجوي كان يعمل بشكل مبدئي ضد الصواريخ الباليستية.

وصدرت تحذيرات من وقوع هجمات جوية على كييف ومنطقة مجاورة قبل دقائق فحسب من سماع دوي الانفجارات، وحثت سلطات المدينة السكان على البقاء في الملاجئ.

طائرتان مسيّرتان

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية -في وقت مبكر اليوم السبت- إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة موسكو ومنطقة سمولينسك غربي البلاد.

وأمس الجمعة، قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية إن طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية أغرقت زورقي إنزال روسيين صغيرين في شبه جزيرة القرم، بينما استعدت القوات لمزيد من الهجمات الروسية في الشرق، خاصة في بلدة أفدييفكا المدمرة.

وقال الجيش الأوكراني إن الزورقين تعرضا للقصف خلال الليل، وكانا مأهولين ومحملين بمركبات مدرعة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات على أهداف بحرية أضعفت القوة العسكرية لموسكو في المنطقة.

واستولت موسكو على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمتها عام 2014، ويقع مقر أسطولها في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بالقرم.