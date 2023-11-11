قطر تحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن بلاده تعبر عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في قطاع غزة.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود إقليميا ودوليا لوقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح وتدفق المساعدات.

وشدد على رفض قطر بشكل قاطع لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان في غزة والمنشآت المدنية بما فيها المشافي والمدارس، واعتبرها تصعيدا خطيرا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتنذر بعواقب وخيمة على المنطقة.

وانطلقت اليوم القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالا للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة.

ولليوم الـ36 على التوالي، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة على قطاع غزة، استهدفت المنازل والمنشآت المدنية والطبية وأسفرت عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، وإصابة أزيد من 26 ألفا.