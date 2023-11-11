شاهد.. القسام تستهدف منزلا تحصن به جنود إسرائيليون بغزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- السبت، استهداف منزل يتحصن فيه جنود إسرائيليون، فضلا عن تفجير آليات في كافة محاور تقدم الجيش الإسرائيلي بغزة.

وأوضحت القسام -في تدوينة عبر منصة تليغرام- أنها تستهدف منزلا تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون شمال قطاع غزة، مرفقة مقطعا مصورا يظهر لحظة استهدافها المنزل.

وقبل قليل، أفادت كتائب القسام بأن مقاتليها يدكون حشدا للآليات الإسرائيلية المتوغلة غرب إيرز بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وفي تدوينة أخرى، أفادت كتائب القسام باستهداف 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين 105" في محور جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وقت لاحق، ذكرت الكتائب أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية ويفجرون آليات العدو في كافة محاور ونقاط تقدم العدو في غزة.

وكان أبو عبيدة -المتحدث باسم كتائب القسام- أعلن الأربعاء الماضي توثيق تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة أواخر الشهر الماضي.

واعترف جيش الحتلال -أمس الجمعة- بمقتل أحد جنوده متأثرا بجروحه خلال المعارك في قطاع غزة، مما يرفع عدد جنوده القتلى بالمعارك البرية إلى 39.

ويأتي ذلك في وقت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي قصفه بالطائرات والمدفعية مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، مما تسبب بخروجه عن الخدمة.

ومنذ 36 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 11 ألفا و78 فلسطينيا -بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا- وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.