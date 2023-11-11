مضت نحو 5 أسابيع من القصف الذي لم يتوقف على قطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

أرقام الضحايا والخسائر صادمة، فهناك أكثر من 11 ألف شهيد سقطوا جراء هذا القصف الذي يستمر ليلا ونهارا، ولا يستثني منازل أو مدارس أو حتى مستشفيات، إذ تشير الإحصاءات إلى أنه دمر نصف مباني مدينة غزة.

أما أحد الأرقام الصادمة -دون شك- فهو أن نسبة الأطفال تكاد تقارب نصف الشهداء، فهناك أكثر من 4500 طفل استشهدوا دون ذنب بسبب القصف الإسرائيلي.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لمجلس الأمن الدولي -أمس الجمعة- إن طفلا يقتل في المتوسط كل 10 دقائق في قطاع غزة، محذرا من أنه لا يوجد مكان آمن ولا يوجد أحد آمن في غزة.

أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فقد حذرت من أن حياة مليون طفل في غزة باتت معلقة بخيط رفيع مع انهيار الخدمات الصحية للأطفال تقريبا في أنحاء القطاع كافة.

ولا تتوقف كارثة أطفال غزة على من استشهد منهم، فهناك آلاف آخرون بقوا على قيد الحياة، لكنهم أصبحوا جرحى لا يجدون العلاج وبعضهم اضطر للخضوع لعمليات جراحة من دون مخدر.

وهناك آلاف آخرون لم يستشهدوا وربما لم يصابوا في أجسامهم، لكنهم أصيبوا بفقد الأب وربما بفقد الأب والأم وبقية أفراد الأسرة.

الفيديو المرفق يعرض بعضا من رسائل أطفال غزة في ظل ما يمرون به حاليا..