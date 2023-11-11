حزب الله يستهدف ثكنة للاحتلال وينعى 7 من مقاتليه

أعلن حزب الله أنه استهدف بثلاث مسيرات هجومية ثكنة يفتاح قديش وتجمعا للقوات الإسرائيلية شرق مستوطنة حتسودت يوشع قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان، كما نعى 7 من مقاتليه استشهدوا في قصف إسرائيلي.

وقال الحزب إنه استهدف بالصواريخ تجمعات لجنود الاحتلال في "بركة ريشا" و"حرش الضهيرة" وموقع العاصي و‌‏راميم.

كما قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلين في بلدة عيتا الشعب دون وقوع إصابات، وأغارت مقاتلة حربية إسرائيلية على محيط بلدة حولا، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي من جنوب لبنان.

من جهة أخرى أفاد مراسل الجزيرة في جنوب لبنان بأن حزب الله اللبناني نعى 7 من مقاتليه استشهدوا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقعه.

كما أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في الموقع.

وقال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة ميس الجبل بعدد من القذائف. وكان حزب الله قد نشر صباح الجمعة شريطا مصورا قال إنه لاستهداف مقاتليه الخميس موقع المطلة العسكري الإسرائيلي، وأظهرت اللقطات إطلاق صواريخ باتجاه الموقع وإصابة تجهيزاته الفنية بشكل مباشر.