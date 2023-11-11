بريطانيا تلغي تأشيرة الإعلامي معتز مطر وتضعه على قائمة المراقبة

أفادت صحيفة تلغراف البريطانية اليوم السبت بأن السلطات في المملكة المتحدة ألغت تأشيرة دخول الإعلامي المصري معتز مطر إلى أراضيها، ووضعته على قائمة المراقبة بسبب دعمه للمقاومة الفلسطينية وتنديده بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الصحيفة إن مطر هو أول أجنبي تلغى تأشيرته منذ الإعلان عن اعتزام وزارة الداخلية البريطانية "معاقبة الأجانب بسبب تعليقاتهم المعادية للسامية".

ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة روبرت جينريك أنه "لا تسامح على الإطلاق مع زوار المملكة المتحدة، الذين يسيؤون استخدام امتياز التأشيرة ويؤيدون الأعمال الإرهابية الشيطانية"، على حد وصفه.

وحسب الصحيفة، فإن قرار الإلغاء جاء بزعم أن مطر أجرى مقابلة مباشرة -الشهر الماضي- مع أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الضفة الغربية المحتلة.

غداً بإذن الله .. مظاهرات غير مسبوقة في اوروبا المظاهرة الاكبر في تاريخ بريطانيا على الاطلاق ضد ارهاب جيش الاحتلال ..كل مظاهرات مدن بريطانيا ستزحف الى لندن .. لا مظاهرات اخرى في عموم البلاد " سوناك " في صدمة بعد رفض قائد شرطة لندن الحاسم بمنع التظاهرات لأنها لا تخالف القانون… pic.twitter.com/QXiiGdelVY — معتز مطر (@moatazmatar) November 10, 2023

وذكرت الصحيفة أن مطر زائر منتظم للمملكة المتحدة، وقد غادر البلاد، ولكن سيتم منعه من العودة من قبل قوة الحدود، بعد وضعه على قائمة المراقبة.

وقالت إن مطر -المذيع الرياضي السابق الذي لديه 4.28 ملايين مشترك على قناته في يوتيوب- دعا إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة الداعمة لفلسطين والرافضة للعدوان على غزة في لندن اليوم السبت.

ومن المتوقع أن ينضم مئات الآلاف من المتظاهرين إلى المسيرة، وهي مسيرة انتقدها رئيس الوزراء ريشي سوناك ووصفها بأنها لا تنم عن الاحترام، وسط مخاوف من أنها قد تثير أعمال عنف.

ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة أسفرت عن استشهاد 11 ألف فلسطيني -بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا- وإصابة أكثر من 27 ألفا بجروح، حسب مصادر رسمية.