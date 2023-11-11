اشتباكات عنيفة وحملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس وعددا من قرى وبلدات جنوب وشرق المحافظة بهدف تنفيذ حملة اعتقالات، كما اقتحم أيضا بلدة يطّا ومناطق متفرقة في الخليل وطولكرم، ونفذ مداهمات في بلدة عناتا شمال شرقي القدس.

قوات الاحتلال تعتقل كرم مروان ادحيلية وطارق عماد سرحان ومحمد أشرف سرحان من ضاحية شويكة قرب طولكرم وتعيث خراباً في المنازل. pic.twitter.com/jjnyGBAHiI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 11, 2023

واندلعت اشتباكات مسلحة وإطلاق نار كثيف بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سيلة الظهر (جنوب جنين)، بعد مداهمة القوات الإسرائيلية عددا من المنازل بهدف اعتقال من تصفهم بالمطلوبين لديها.

كما وقع اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها منازل ومحال تجارية في قلقيلية، وتنفيذ حملة مداهمات واعتقال عدد من الفلسطينيين.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا، بينهم أطفال، في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم السبت.

تغطية صحفية: استهداف قوات الاحتلال في قلقيلية بالعبوات محلية الصنع "كواع". pic.twitter.com/Qs0kU9kmix — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 11, 2023

تظاهرات

من جهة أخرى، أحيا متظاهرون -أمس الجمعة- مسيرات عديدة في رام الله وجنين ونابلس دعما لصمود أهالي غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وهتفوا لكتائب القسام ورددوا شعارات تدعو للوحدة الوطنية، وإدانة المواقف المساندة لإسرائيل والعجز العربي عن فرض وقف تام لإطلاق النار.

كما شارك عشرات الأطفال في وقفة تضامنية بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، صباح اليوم السبت، مرتدين الكوفية ورافعين الأعلام الفلسطينية وهم يلوحون بها للتعبير عن دعمهم أهالي غزة وتضامنهم معهم.

تغطية صحفية: تظاهرة في رام الله دعماً لغزة pic.twitter.com/k3DErLoVz7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 10, 2023

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، مما أسفر عن استشهاد 183 شخصا، واعتقل خلالها نحو 2280 فلسطينيا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتتزامن هذه الأحداث مع الحرب المدمرة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 36 يوما، والتي استشهد فيها أكثر من 11 ألف فلسطيني، في حين أُصيب أزيد من 26 ألفا، حسب مصادر رسمية.