أول لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني منذ إعادة العلاقات

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت للمرة الأولى منذ توصل البلدين لاتفاق إعادة العلاقات في مارس/آذار الماضي برعاية صينية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) على منصة "إكس" صورة للزعيمين خلال اجتماع ثنائي على هامش القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني للسعودية منذ زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لحضور قمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في أغسطس/آب 2012.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد هجوم شنه متظاهرون إيرانيون على كل من سفارتها في طهران وقنصليتها، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

ولكنّ البلدين اتّفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس/آذار الماضي.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أعاد البلدان بالفعل فتح سفارتيهما وتبادلا السفراء.