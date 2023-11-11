أبرز تطورات اليوم الـ36 من الحرب الإسرائيلية على غزة
في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، كثف الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمستشفيات، خاصة مجمع الشفاء الطبي، في حين شهدت عدة دول أفريقية وأوروبية مظاهرات حاشدة تنديدا بالمجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وبلغ عدد الشهداء أكثر من 11100 بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، كما دمر الاحتلال 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.
وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام توثيق تدمير أكثر من 160 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري، بينما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده وإصابة 6 آخرين بجروح خطرة بمعارك غزة، ليرتفع عدد القتلى لـ43 منذ بدء العملية البرية.
وخرجت مظاهرات حاشدة السبت دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، في دول غربية وعربية، منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتونس.
موازاة مع ذلك، اختتمت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المخصصة لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ36 من الحرب على غزة:
- 9 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم الأولاد كراهية إسرائيل.
- مسؤول الأسرى في حماس: نتنياهو يكذب ويضلل بشأن ملف تبادل الأسرى.
- القناة 13 الإسرائيلية: مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى دون الجنود.
- اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جنين.
- الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة بمعارك غزة وارتفاع عدد القتلى لـ43 منذ بدء العملية البرية.
- الناطق باسم القسام: وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري.
- أكثر من 11100 شهيد بالعدوان الإسرائيلي على غزة بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.
- وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: لا مبرر لأعمال الحرب في المرافق الصحية.
- وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: لبنان سيدفع ثمن أخطائه لأن حسن نصر الله يجر لبنان إلى حرب قد تندلع.
- بيان القمة العربية الإسلامية: ندعو لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وكسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.
- استهداف محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.
- 13 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنزل جنوب غزة.
- الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد شاب قرب جنين.
- مظاهرات حاشدة حول العالم لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
- "أطباء بلا حدود": القصف على مستشفيات غزة مستمر منذ 24 ساعة.
- انقطاع الكهرباء والأكسجين عن مستشفى الشفاء.
- وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي: 39 طفلا "مهددون بالموت في أي لحظة" وتوفي منهم طفل في مجمع الشفاء الطبي بسبب انقطاع الكهرباء مع نقص الأكسجين والأدوية.
- يونيسف: حياة مليون طفل على شفير الهاوية في غزة، والخدمات الصحية للأطفال على حافة الانهيار في جميع أنحاء القطاع.