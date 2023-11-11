أبرز تطورات اليوم الـ36 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، كثف الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمستشفيات، خاصة مجمع الشفاء الطبي، في حين شهدت عدة دول أفريقية وأوروبية مظاهرات حاشدة تنديدا بالمجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وبلغ عدد الشهداء أكثر من 11100 بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، كما دمر الاحتلال 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام توثيق تدمير أكثر من 160 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري، بينما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده وإصابة 6 آخرين بجروح خطرة بمعارك غزة، ليرتفع عدد القتلى لـ43 منذ بدء العملية البرية.

وخرجت مظاهرات حاشدة السبت دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، في دول غربية وعربية، منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتونس.

موازاة مع ذلك، اختتمت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المخصصة لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ36 من الحرب على غزة: