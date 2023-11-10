أدان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري إسرائيلي واستهداف للمدنيين فيه، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني من الجيش الإسرائيلي.

وأكد ولي العهد السعودي -في كلمة أمام القمة السعودية الأفريقية المنعقدة في الرياض- ضرورة وقف القصف والتهجير القسري للفسطينيين في غزة.

وتأتي تلك الدعوة قبيل عقد قمة عربية طارئة غدا السبت في الرياض، التي تترأسها السعودية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة .

ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، مما تسبب في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة، وأصاب أكثر من 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا، واعتقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.