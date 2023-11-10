قصف جديد للمستشفيات وهيومن رايتس: لم نجد ما يؤكد وجود مقرات لحماس تحت "الشفاء"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها لم تجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي أن مقر قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يقع تحت مستشفى الشفاء. في الأثناء، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أمس الخميس وفجر الجمعة، عددا من المستشفيات في قطاع غزة.

فمن جهتها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن استمرار القصف والقتال في جوار مستشفى الشفاء "يثير قلقا بالغا بشأن سلامة آلاف المدنيين".

وأضافت المنظمة الدولية أن على زعماء العالم أن يحثوا إسرائيل على حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وعدم تنفيذ هجمات غير قانونية.

وكان جيش الاحتلال اتهم حماس بوضع مقر لقيادتها تحت مجمع الشفاء الذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة، وقال إن هناك مجمعات عدة تحت أرضية مجمع الشفاء، والتي يستخدمها قادة حماس لتوجيه نشاطات الحركة، مضيفا أن هناك نفقا يصل إلى المستشفى ويسمح بالدخول إلى مقر قيادة حماس وليس عن طريق الدخول إلى المستشفى.

ونفت حركة حماس هذه الاتهامات الإسرائيلية وقالت إنها ذريعة إسرائيلية تمهيدا "لمجزرة جديدة"، كما قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إنهم على استعداد لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات.





وفي الإطار ذاته، قالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن سيارة الإسعاف التي استهدفتها مؤخرا كانت تنقل مقاتلين فلسطينيين. وأكدت أن على "جميع أطراف النزاع" الالتزام باتخاذ الاحتياطات في جميع الأوقات لحماية المدنيين في عملياتهم العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قصفت قبل أيام سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء قائلة إنها كانت "تستخدم من جانب خلية إرهابية تابعة لحماس".

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية للصحفيين أن الغارات الإسرائيلية استهدفت سيارات إسعاف بينما كانت تنقل جرحى إلى معبر رفح لنقلهم للعلاج في مستشفيات مصرية.

وأدى هذا القصف إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

تكررت تقارير خطيرة في الساعات الماضية عن قصف "مستشفى الشفاء" في #غزة ووقوع ضحايا كما أن صورا للأقمار الصناعية في7 نوفمبر، راجعتها @hrw_ar، تظهر القوات الإسرائيلية على بعد 2 كلم من جهات عدة منه 🧵 ثريد ⬇️ 1/16 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 10, 2023

قصف جديد للمستشفيات

وفي استهتار واضح بالقوانين الدولية والإنسانية، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أمس الخميس وفجر الجمعة، عددا من المستشفيات في قطاع غزة، من بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدفه، وفق ما نقلته "قناة الأقصى" عبر تليغرام.

وأشارت القناة إلى اندلاع حرائق كبيرة في الطابق السفلي للمستشفى وعدد من مرافقه.

ولفتت إلى تعرض محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى الاستهداف مجددا بقصف إسرائيلي، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط المستشفى بشكل مكثف.