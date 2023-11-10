هنية يبحث مع مدير المخابرات المصرية التطورات في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس مكتبها السياسي في الداخل إسماعيل هنية التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل، وتباحثا بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وكانت حماس قد أعلنت أمس الخميس عن وصول وفد من الحركة إلى مصر ضم مسؤولين كبارا، بينهم رئيس المكتب السياسي في الخارج خالد مشعل وعضو المكتب السياسي خليل الحية، إضافة إلى هنية.

وهذه الزيارة هي الأولى التي يجريها هنية إلى مصر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي الزيارة وسط مساع سياسية مكثفة وتحركات دبلوماسية في المنطقة للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، حيث تحدثت الولايات المتحدة عن موافقة إسرائيل على هدن إنسانية لـ4 ساعات يوميا، في حين نفت إسرائيل وقف إطلاق النار، وقالت إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز -الثلاثاء الماضي- الموقف المصري من الأزمة، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ولليوم الـ35 على التوالي تشن إسرائيل هجوما بريا وجويا وبحريا على قطاع غزة أسفر حتى اليوم عن استشهاد 10 آلاف و812 -معظمهم نساء وأطفال- ونحو 27 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

وتواصل المقاومة التصدي لمحاولات جيش الاحتلال التوغل داخل القطاع، موقعة خسائر كبيرة في صفوفه تضاف إلى أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي و240 أسيرا في معركة "طوفان الأقصى".