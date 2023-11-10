نزوح فريق الجزيرة إلى جنوب قطاع غزة

أظهرت مشاهد خاصة نزوح الزميل وائل الدحدوح وفريق قناة الجزيرة من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، وذلك مع استمرار القصف العنيف على غزة والتوغل الإسرائيلي البري بالمدينة.

واستقبل المواطنون الزميل وائل الدحدوح لدى مسيره ووصوله إلى وسط القطاع، وقال لأحد المصورين "قطعنا مسافة طويلة كيلوات، وشعورنا صعب بهذه الرحلة العذاب، وإن شاء الله الأمور بتمشي وبنقدر نواصل المشوار".

وسبق أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح (زوجته وابنه وابنته وحفيده) في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم الذي نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهدوا إثر هذا الاستهداف.

كما استشهد 19 شخصا من عائلة الزميل محمد أبو القمصان، مهندس البث في مكتب الجزيرة بقطاع غزة، بينهم والده واثنتان من أخواته في مجزرة مخيم جباليا.