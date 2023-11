مسيرات ووقفات احتجاجية عربية وعالمية منددة بالمجازر الإسرائيلية

شهد اليوم الجمعة تنظيم تجمعات ووقفات احتجاجية منددة بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، والمؤيدة للفلسطينيين، في عدد من الدول بينها لبنان والأردن وإيران واليابان وأميركا وكندا.

وبث تلفزيون "الفجر" الفلسطيني مشاهد مباشرة لمسيرة خرجت في طولكرم دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة، وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات تنادي بالوحدة الوطنية، والثورة ضد الاحتلال.

وحيا متظاهرون في مدينة رام الله صمود أهالي غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.

وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على القطاع، وحماية المدنيين، كما هتفوا لكتائب القسام ورددوا شعارات تدعو للوحدة الوطنية، وإدانة المواقف المساندة لإسرائيل والعجز العربي في فرض وقف تام لإطلاق النار.

في لبنان، أقام آلاف المواطنين والفلسطينيين صلاة الغائب في ملعب صيدا البلدي، على أرواح ضحايا الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

ووفق مراسل الأناضول، توافد آلاف اللبنانيين والفلسطينيين اليوم إلى هذا الملعب بدعوة من دار الفتوى بشعار "الجمعة الجامعة لأجل غزة العزة".

وأقفلت جميع المساجد في مدينة صيدا أبوابها عند صلاة الجمعة وتم حصر الصلاة بالملعب البلدي على المدخل الشمالي للمدينة، حيث رفع العلم الفلسطيني ولافتة كتب عليها "طوفان الأقصى.. لبنان يلبي".

وأمّ المصلين مفتي صيدا ومحافظة الجنوب الشيخ سليم سوسان الذي طالب خلال خطبة الجمعة بـ"فتح كافة المعابر" مع قطاع غزة، قائلا "إن الشعوب العربية استيقظت فاحذروا شعوبكم".

ووجه المفتي التحية للمقاومين الفلسطينيين الذين قال إنهم "يسطرون أروع الملاحم البطولية في عملية طوفان الأقصى دفاعا عن الأرض والمقدسات وعلى طريق تحرير فلسطين". كما أديت صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين قتلوا غزة.

في الأردن، تظاهر الآلاف اليوم في العاصمة عمان وعدد من المحافظات دعما للفلسطينيين، وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وانطلقت مظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة، في ظل وجود أمني كثيف، على ما أفاد صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية.

كما شارك المئات في مظاهرات حاشدة بمدن الكرك وإربد ومعان، بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن دعمهم للمقاومة وللفلسطينيين، ورفضا للعدوان الإسرائيلي والمجازر اليومية المرتكبة بحق الأطفال والنساء.

في العراق، ندد أهالي المناطق الغربية للعاصمة بغداد بالحرب العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان غزة.

وفي وقفة تضامنية مع غزة، طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على المدنيين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والشيوخ، كما دعوا لمقاطعة السلع الأميركية وبضائع الدول التي تدعم إسرائيل.

في قطر، شارك المئات من المصلين بعد أداء صلاة الجمعة في وقفة تضامنية مع غزة بساحة مسجد "محمد بن عبد الوهاب" بالعاصمة الدوحة، رافعين الأعلام ومعبرين عن غضبهم تجاه العدوان المستمر على القطاع.

في إيران، احتشد مئات المتظاهرين في ميدان فلسطين، وسط العاصمة طهران، للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ودعمهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها الوكالة المتظاهرين في مسيرة نظمتها الحكومة، وهم يرفعون علمي فلسطين وحزب الله.

وأشاد علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري، بالقتال الذي تخوضه حماس ضد إسرائيل، وقال للمؤيدين "لنتحلى بالإيمان، ولنكن مستعدين تماما عندما يصدر الأمر باستخدام كل الوسائل ضد العدو".

في العاصمة طوكيو، شارك عشرات الناشطين، اليوم، في مسيرة بالشوارع، رافعين لافتات رافضة لانتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، ومطالبة بوقف إطلاق النار.

أما في أميركا، فقام عدد من الأشخاص بالاحتجاج خارج مكتب السيناتور كوري بوكر، عضو مجلس الشيوخ بولاية نيوجيرسي، وعرضوا قائمة طويلة بأسماء الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة من قبل القوات الإسرائيلية في هذه الإبادة الجماعية المستمرة التي تمولها الولايات المتحدة.

وفي فيديو آخر، اجتمع عشرات المتظاهرين غير مبالين بأفراد الأمن يهتفون دعما لفلسطين وموجهين رسالة إلى كوري بوكر قائلين "عار عليك".

واقتحمت فتاة فلسطينية، مساء أمس، مطعما بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، لتخبر مرشحة الرئاسة السابقة السيناتورة إليزابيث وارن بمقتل 68 فردا من عائلتها خلال الـ3 أسابيع الماضية، نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، ووجهت إليها سؤالا "كم شخصا آخر تريدين مقتلهم لتطالبي بوقف إطلاق النار؟".

A Palestinian woman who has lost 68 family members in Gaza confronts Senator Warren. She had no answer

We mobilized with Harvard students and others in Cambridge to disrupt @SenWarren at dinner

We will keep disrupting until our politicians listen to us & call for a CEASEFIRE pic.twitter.com/PnmUp7QoS7

— Jewish Voice for Peace – Boston (@JVPBoston) November 10, 2023