قطر: إسرائيل تبيت النية لارتكاب مجزرة جديدة في مستشفى الشفاء بغزة

حذّرت الخارجية القطرية -اليوم الجمعة- من النية الواضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وعبّرت الوزارة -في بيان- عن رفضها جرائم قوات الاحتلال باستهداف المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في غزة.

وطالبت الخارجية القطرية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لمجمع الشفاء الطبي ومن فيه.

بيان| قطر تحذر من التمهيد لاستهداف مجمع الشفاء الطبي في غزة عبر استهداف محيطه#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/eqk1q4XY6Z — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 10, 2023

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف في وقت سابق اليوم، مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي الذي تؤوي ساحاته آلاف النازحين.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف للجزيرة، أن قصف مجمع الشفاء خلّف 13 شهيدا وعشرات الجرحى.