صحيفة إسرائيلية: 250 إصابة بصفوف الجيش بينها 100 حالة خطيرة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الجمعة أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن نحو 250 جنديا أصيبوا خلال العملية البرية، أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسة للإخلاء.

وأضافت أن الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك شمال قطاع غزة الليلة الماضية، مما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب جلعاد روزنبليت (21 عاما) -وهو مسعف عسكري في الكتيبة 52- قتل خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة إن 38 جنديا قتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.