شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مستشفيات غزة والدبابات تحاصر مستشفى الرنتيسي للأطفال

قصف الجيش الإسرائيلي مستشفيات عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خروج 18 مستشفى من الخدمة منذ بداية العدوان المستمر على القطاع منذ 35 يوما.

وأفاد مسؤولون في قطاع غزة بأن إسرائيل شنت غارات جوية على 3 مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها اليوم الجمعة، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين على المستشفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة للجزيرة إن إسرائيل شنت غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية.

غارة على مستشفى الشفاء

وقال مراسل الجزيرة إن عددا من الشهداء والجرحى سقطوا في قصف طائرات الاحتلال مبنى العيادات بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، قبل أن يؤكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة للجزيرة سقوط 13 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف.

من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة إن "عددا من الشهداء ملقون على الأرض ولم نستطع الوصول إليهم بسبب قصف الاحتلال".

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية للجزيرة إن إسرائيل تستهدف مجمع الشفاء للمرة الرابعة منذ فجر اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن الآن حربا على المستشفيات والقطاع الطبي في غزة.





الدبابات تحاصر مستشفى الرنتيسي

ومن بين المستشفيات التي طالها القصف الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الطابق السفلي للمستشفى وبعض مرافقه.

وأكد مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال مصطفى الكحلوت للجزيرة أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى منذ أمس.

وقال الكحلوت "نحن محاصرون في المستشفى منذ أمس، والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيطه"، مضيفا "نحن مقبلون على كارثة ولا نستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى".

وناشد مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال المنظمات الدولية حماية العاملين والنازحين في المستشفى.

بدوره، اتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لإخراج جميع مستشفيات القطاع من الخدمة.

وقال القدرة في تصريحات للجزيرة إن شهداء وجرحى سقطوا جراء القصف الذي تعرضت له مستشفيات عدة منذ فجر اليوم.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي إلى لجم العدوان الإسرائيلي وإمداد المستشفيات بالوقود والمواد الطبية.





استهداف المستشفى الإندونيسي

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإندونيسية إن أضرارا لحقت بالمستشفى الإندونيسي في غزة جراء استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس.

وأكدت الوزارة إدانة إندونيسيا الهجمات الوحشية على المدنيين والأهداف المدنية، خاصة المنشآت الإنسانية.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن استهداف الاحتلال المستشفيات في القطاع هو نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أمس الخميس أن جيش الاحتلال قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 18 مستشفى بالقطاع من الخدمة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.