شاهد.. حريق ضخم بمستشفى الرنتيسي للأطفال إثر قصف إسرائيلي

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال وسط مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في الأدوار السفلية ومواقف السيارات.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة النيران وهي تلتهم السيارات بشكل كامل، في وقت يحاول فيه بعض الأشخاص إطفاءها بخراطيم مياه عادية. وظهرت بعض السيارات داخل المستشفى وقد تفحمت تماما.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة للجزيرة إن القصف أدى لاشتعال النيران في السيارات ومنها انتقلت النيران إلى أقسام الجرحى، مشيرا إلى أن النازحين الموجودين بالمستشفى والفرق الطبية تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وأكد القدرة أن المستشفى يعمل الآن على مياه الخزانات ولم يعد يعمل به إلا قسم العناية المركزة للأطفال، وقال إن مواصلة هذا الوضع ينذر بكارثة خلال ساعات ما لم يتدخل العالم.

وأوضح أن المستشفى يؤوي أكثر من 6 آلاف بين نازحين وجرحى وفرق طبية، بينهم 25 طفلا في العناية المركزة.

وكان مدير المستشفى مصطفى الكحلوت قد وجّه استغاثة صوتية عبر الجزيرة ناشد فيه العالم التدخل ومنع استهداف المستشفيات، وقال إن الحريق يأكل الأخضر واليابس.