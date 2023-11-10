حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال وينعى 7 من عناصره

أعلن حزب الله اللبناني -اليوم الجمعة- استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع العاصي العسكري الإسرائيلي مقابل بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، كما نعى 7 من عناصره استشهدوا بنيران إسرائيلية.

وقال الحزب في بيان إنه "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة استهدفنا تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحققنا ‏فيه إصابات مباشرة".

وجدد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم القصف المدفعي على أطراف بلدات حدودية عدة جنوبي لبنان بعد ليلة ساخنة تخللها قصف عنيف وإطلاق قنابل مضيئة وغارات جوية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد المناطق الحدودية اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات متبادلة بين عناصر من حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وتأتي الاشتباكات على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 35 يوما على قطاع غزة استشهد خلالها 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفتاة.