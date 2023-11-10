إسرائيل تقصف أهدافا بسوريا ردا على سقوط مسيّرة في إيلات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة غارات على أهداف في سوريا قال إنها تأتي ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدينة إيلات أمس الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارة التي شنها استهدفت منظمة في سوريا ردا على هجوم بمسيّرة مصدرها سوريا أصابت مدرسة في إيلات، لكنه لم يذكر اسم المنظمة.

وحمّل البيان النظام السوري مسؤولية أي هجوم على إسرائيل من الأراضي السورية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الخميس أن انفجارا وقع في مدينة إيلات على البحر الأحمر جراء اصطدام طائرة مسيرة بإحدى المدارس، وقال إنه يقوم بالتحقق من جهة إطلاق الطائرة، بعدما أعلن الآونة الأخيرة اعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقت باتجاه المدينة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تعامل مع 7 حالات لأشخاص أصيبوا بالهلع جراء الانفجار الذي هز إيلات، في حين أغلقت الشرطة طرقا عدة في موقع تحطم المسيّرة، ووصل خبير متفجرات إلى المكان لمباشرة التحقيق في إطار التعامل مع حدث أمني.

وشنت إسرائيل غارات عدة على سوريا منذ بداية الحرب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.