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أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman receives Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani upon his arrival in Riyadh, Saudi Arabia, November, 10, 2023. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
أمير قطر (يسار) وولي العهد السعودي ناقشا جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (رويترز)
10/11/2023-|آخر تحديث: 10/11/202311:24 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، حول تطورات الأوضاع في غزة.

وقال الديوان الأميري إن المباحثات تناولت الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات في العاصمة القاهرة، حول "الجهود المكثفة" لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال الشيخ تميم إن مباحثاته مع السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وأضاف أمير قطر -في تغريدة على موقع إكس- أن جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن "أشقائنا الفلسطينيين".

وأمس الخميس، التقى الشيخ تميم بن حمد -في أبو ظبي- رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء الإماراتية والقطرية.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصيب 27490 آخرين بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.

المصدر : الجزيرة + وكالات