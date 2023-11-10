أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، حول تطورات الأوضاع في غزة.

وقال الديوان الأميري إن المباحثات تناولت الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

بحثت وأخي الأمير محمد بن سلمان اليوم تطورات الأزمة الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهودنا المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان تدفق متواصل للمساعدات الإنسانية. ونحن متوافقان أن الأحداث الجارية تثبت أنه لا يوجد بالأفق أي سلام واستقرار في المنطقة دون حل نهائي… — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 10, 2023

وفي وقت سابق الجمعة، أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات في العاصمة القاهرة، حول "الجهود المكثفة" لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال الشيخ تميم إن مباحثاته مع السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وأضاف أمير قطر -في تغريدة على موقع إكس- أن جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن "أشقائنا الفلسطينيين".

وأمس الخميس، التقى الشيخ تميم بن حمد -في أبو ظبي- رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء الإماراتية والقطرية.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصيب 27490 آخرين بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.