أمير قطر والرئيس المصري يبحثان سبل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين بغزة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات في القاهرة، حول "الجهود المكثفة" لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري، إن أمير قطر والسيسي أكدا الدعم الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وأضاف الديوان الأميري أن الجانبين أكدا إدانتهما كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته، التي تقوّض الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

من ناحيته ذكر بيان للرئاسة المصرية، أن المباحثات تطرقت إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.

كما أُكّدت حماية المدنيين ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

وعقب المباحثات، غادر أمير قطر القاهرة متوجها إلى السعودية، وكان السيسي في وادعه بمطار القاهرة، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وصل أمير قطر القاهرة، غداة زيارة للإمارات، قبيل القمة العربية المقرر عقدها غدا السبت في الرياض.

وأمس الخميس، التقى أمير قطر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء الإماراتية والقطرية.

ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، مما أدى لاستشهاد 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة، وأصاب أكثر من 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا، واعتقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.