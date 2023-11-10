أردوغان: نعمل لوقف إطلاق النار بغزة وعلى الطرفين تبادل الأسرى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إنه يعمل على وقف إطلاق النار في غزة، مطالبا إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإبرام صفقة تبادل أسرى.

وجاء في تصريحات للرئيس التركي "هدفنا ضمان وقف إطلاق النار في غزة ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لذلك".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على غزة، أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 11 ألف شهيد وتدمير البنى التحتية وتهجير معظم السكان.

وقال أردوغان إن بلاده تخطط بدقة للخطوات التي ستقوم بها عقب وقف إطلاق النار. وأضاف "نطور معادلات لتأسيس سلام مستدام".

وطالب بزيادة الضغط على إسرائيل لضمان عبور الجرحى الفلسطينيين من غزة.

وفي ذات السياق، قال الرئيس التركي إن حماس لا تسعى للاحتفاظ بالمدنيين كرهائن تحت سيطرتها. وأكد على ضرورة أن تفرج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين بسرعة "وعلى حماس أن تفرج عن الرهائن أيضا".





الدعم الغربي

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي إن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاك كافة القيم الإنسانية في قطاع غزة، وانتقد الدعم الغربي للحرب الإسرائيلية.

ولفت أردوغان -في كلمة ألقاها خلال القمة الـ16 لمنظمة التعاون الاقتصادي بالعاصمة الأوزبكية طشقند- إلى أن 73% ممن استشهدوا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية هم أطفال.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية التي حصلت على دعم كامل من الغرب، تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة منتهكة بذلك كافة القيم الإنسانية.