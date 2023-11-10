أبرز تطورات اليوم الـ35 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ35 من الحرب على غزة، استمر القصف الإسرائيلي المكثف على مواقع عدة في القطاع المحاصر في مقدمتها المستشفيات مما تسبب في استشهاد وجرح مواطنين، بينما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الجيش الإسرائيلي ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبينما ارتفع عدد الشهداء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 11 ألفا، وأعلنت إسرائيل أن حصيلة قتلاها من الجيش ارتفع إلى 356 ضابطا وجنديا بينهم 39 خلال التوغل البري في القطاع.

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ35 من الحرب على غزة: