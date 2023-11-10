أبرز تطورات اليوم الـ35 من الحرب الإسرائيلية على غزة
10/11/2023-|آخر تحديث: 10/11/202311:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)
في اليوم الـ35 من الحرب على غزة، استمر القصف الإسرائيلي المكثف على مواقع عدة في القطاع المحاصر في مقدمتها المستشفيات مما تسبب في استشهاد وجرح مواطنين، بينما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الجيش الإسرائيلي ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبينما ارتفع عدد الشهداء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 11 ألفا، وأعلنت إسرائيل أن حصيلة قتلاها من الجيش ارتفع إلى 356 ضابطا وجنديا بينهم 39 خلال التوغل البري في القطاع.
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ35 من الحرب على غزة:
- صحة غزة: قصف إسرائيلي ليلي على مستشفى الشفاء ومحيطه.
- غارات إسرائيلية وقصف مدفعي قرب مستشفيي النصر والعيون بمدينة غزة.
- القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل ستتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى.
- مسؤول إسرائيلي: محادثات متقدمة لإطلاق المحتجزين وسجناء فلسطينيين بوساطة أميركية قطرية.
- متحدث عسكري إسرائيلي: عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وصل إلى 356.
- وول ستريت جورنال: المخابرات الأميركية تشكك بقدرة إسرائيل على استئصال حماس.
- إصابة 5 جنود إسرائيليين بمسيّرة وصاروخ من لبنان.
- مندوب فلسطين الأممي يطالب بهدنة عاجلة بغزة.
- نتنياهو يجدد التزامه بفرض "سيطرة أمنية كاملة" على غزة.
- "القسام" تستهدف دبابات وإسرائيل تعترف بمقتل 39 من جنودها.
- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي.
- جنوب أفريقيا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على سلوكه.
- الخارجية القطرية تحذر من نية إسرائيل ارتكاب مجزرة بمجمع الشفاء بغزة.
- انتشال حوالي 50 شهيدا من مدرسة البراق بغزة بعد تعرضها لقصف إسرائيلي.
- شهداء وجرحى بقصف إسرائيل مستشفيات غزة والدبابات تحاصر مستشفى الرنتيسي للأطفال.
- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11078 شهيدا -بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنا- ونحو 27 ألفا و500 مصاب منذ بدء الحرب.
- نتنياهو: الهجوم ضد حماس يأخذ وقتا أطول مما كنت آمل.
- أمير قطر والرئيس المصري يبحثان سبل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين بغزة.
- واشنطن بوست: 750 صحفيا يوقعون رسالة تنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب.
- مسيرات ووقفات احتجاجية عربية وعالمية منددة بالمجازر الإسرائيلية.
- إصابة إسرائيلييْن في تل أبيب جراء قصف من كتائب القسام.
- حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال وينعى 7 من عناصره.
- 13 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف على مجمع الشفاء.
- صحيفة إسرائيلية: 250 إصابة بصفوف الجيش بينها 100 حالة خطيرة.
- مفوض أممي: نحو 4800 طفل قتلوا في غزة خلال شهر.
- هنية يبحث مع مدير المخابرات المصرية التطورات في غزة.
- المقاومة تقصف مواقع وبلدات إسرائيلية والقسام تستهدف قاعدة "رعيم".
- صحة غزة تحذر من خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة خلال ساعات.
- قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل.
- إسرائيل تقصف أهدافا بسوريا ردا على سقوط مسيّرة في إيلات.
- الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف بمنطقة وادي عربة.
- سفارات أميركية تحذر بايدن من تنامي الغضب بالعالم العربي ضد واشنطن.
- الصين تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن غزة.
المصدر : الجزيرة + وكالات