أمير قطر يبحث مع ملك الأردن جهود وقف إطلاق النار في غزة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائهما في الدوحة دفع الجهود الدبلوماسية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في قصر لوسيل مساء الأربعاء "التشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي".

وأكد الشيخ تميم موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أعرب عن إدانة قطر "لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوّض الوصول إلى حل عادل للقضية".

سمو الأمير المفدى وأخوه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يبحثان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في قصر لوسيل. https://t.co/VZ2pLCi4Od pic.twitter.com/datPUrlDQE — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 1, 2023

من جانبه، دعا ملك الأردن خلال اللقاء إلى تحرك المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة فورا، وفقا لما ذكره الديوان الملكي الأردني.

وحذر الملك الأردني من اتساع دائرة العنف إلى مناطق أخرى في الإقليم.

وأكد أن "الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح"، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتقود قطر في الوقت الحالي جهود الوساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري عن تفاؤله بنجاح الوساطة في "خفض التصعيد وحماية المدنيين في غزة".

وقال يوم أمس إن قطر تدرك مع ذلك "أن التعقيدات على الأرض كبيرة جدا وتصعب عملنا، لكن قنوات الاتصال مفتوحة والاتصالات جارية مع جميع الأطراف المعنية".