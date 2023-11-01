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أمير قطر يبحث مع ملك الأردن جهود وقف إطلاق النار في غزة

مباحثات أمير قطر مع ملك الأردن - المصدر:الديوان الأميري
الشيخ تميم (يمين) ناقش مع الملك عبد الله دفع الجهود الإقليمية والدولية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (الديوان الأميري القطري)
1/11/2023

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائهما في الدوحة دفع الجهود الدبلوماسية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في قصر لوسيل مساء الأربعاء "التشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي".

وأكد الشيخ تميم موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أعرب عن إدانة قطر "لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوّض الوصول إلى حل عادل للقضية".

من جانبه، دعا ملك الأردن خلال اللقاء إلى تحرك المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة فورا، وفقا لما ذكره الديوان الملكي الأردني.

وحذر الملك الأردني من اتساع دائرة العنف إلى مناطق أخرى في الإقليم.

وأكد أن "الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح"، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتقود قطر في الوقت الحالي جهود الوساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري عن تفاؤله بنجاح الوساطة في "خفض التصعيد وحماية المدنيين في غزة".

وقال يوم أمس إن قطر تدرك مع ذلك "أن التعقيدات على الأرض كبيرة جدا وتصعب عملنا، لكن قنوات الاتصال مفتوحة والاتصالات جارية مع جميع الأطراف المعنية".

المصدر : الجزيرة