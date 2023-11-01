نواب أميركيون يدعون قطر لاستخدام نفوذها لإطلاق المحتجزين بغزة

حث أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي قطر على استخدام نفوذها للتوسط في الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، في حين حذرت قطر من تقويض جهود الوساطة بسبب تصعيد إسرائيل هجماتها على القطاع.

وجاء الطلب في رسالة بعثها 7 أعضاء في مجلس الشيوخ، يتقدمهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين، إلى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وحثت الرسالة الدوحة على "استخدام كل نفوذها للتوسط في الإفراج عن جميع الرهائن بشكل فوري"، وقال الموقعون على الرسالة إنهم يقدرون العمل الذي قامت به قطر حتى الآن.

ودعوا إلى مضاعفة الجهود "للتخفيف من هذه المأساة، وإعادة جميع المختطفين من قبل حماس، خاصة النساء والأطفال والمسنين وأولئك الذين يعانون من حالة صحية سيئة وما زالوا محتجزين في غزة".

واعتبرت الرسالة أن قطر تعد شريكا مهما للولايات المتحدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وحث النواب قطر على البناء على التقدم المحرز في استخدام اتصالات حكومتها وحسن نيتها، بما في ذلك مع القيادة السياسية والعسكرية لحركة حماس، لتكثيف دعوتها لضمان إطلاق سراح المحتجزين من غزة.

من جانب آخر، وصف منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الوساطة القطرية لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس بأنها مفيدة. وأكد كيربي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن النقاشات في هذا الصدد لا تزال مستمرة، رافضا الخوض في أي تفاصيل.

وقال كيربي "ليس لدي الحرية لأخوض في التفاصيل، لكن ما يمكنني تأكيده هو أننا ما زلنا نجري مناقشات مع شركائنا في المنطقة لتحرير الرهائن لدى حماس، والقطريون كانوا مفيدين في هذا الصدد".

تحذير قطري

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد حذرت أمس من أن توسيع إسرائيل هجماتها في غزّة لتشمل أهدافا مدنية "يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد"، واستنكرت الوزارة قصف مخيم جباليا والذي أسفر أمس عن 400 شهيد وجريح، واعتبرته "مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي في الدوحة، "إننا متفائلون بنجاح الوساطة القطرية لخفض التصعيد وضمان حماية المدنيين في غزة، لكننا ندرك أن التعقيدات على الأرض كبيرة جدا".

ونجحت الوساطة القطرية حتى الآن في الإفراج عن 4 من أصل أكثر من 200 محتجز لدى المقاومة الفلسطينية منذ عملية طوفان الأقصى التي استهدفت إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.