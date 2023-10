أغلق مئات المتظاهرين المناصرين لفلسطين محطة ليفربول ستريت في لندن في أثناء قيامهم بحملة اعتصام خلال ساعة الذروة الثلاثاء، مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمجازر العديدة للاحتلال الإسرائيلي خلال قصفه المتواصل والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو -المنتشرة على منصتي إكس وفيسبوك- مئات المتظاهرين وهم يهتفون "فلسطين حرة حرة" ويصفقون. وكان عديد منهم يلوحون بأعلام فلسطينية كبيرة داخل المحطة.

وأظهرت مقاطع فيديو سماع أصوات المتظاهرين وهم يهتفون أيضا "فلسطين ستكون حرة"، كما هتفوا "ماذا نريد؟ وقف إطلاق النار. متى نريده؟ الآن".

ووصف المتابعون -الذين دخلوا المحطة- الحدث بأنه "ضخم للغاية"، وقالوا إن هناك الآلاف من الحاضرين. ويظهر في المقاطع المنتشرة مرتادو المحطة الذين ليسوا جزءًا من الحدث وهم يحاولون المرور بصعوبة بين المتظاهرين الذين يجلسون على الأرض.

ومن بين التعليقات على الحدث، كتبت كلوديا ويب، في تغريدة عبر منصة إكس، "لا يمكن أن نسكت، ولا يمكن إخراسنا، هذه هي محطة ليفربول ستريت في لندن".

من جهتها، ذكرت كلير هايمر -في منشور على منصة إكس- " جديد: (منظمة) سيسترز أنكت.. تقود اعتصاما آخر في محطة القطار، هذه المرة في محطة ليفربول ستريت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وهو (اعتصام) ضخم للغاية"، وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة مجموعة نسوية بريطانية تعارض خفض الخدمات الحكومية لضحايا العنف المنزلي.

