مظاهرات بمدن أوروبية تضامنا مع غزة وحشود أمام داونينغ ستريت

خرجت مظاهرات في عدد من المدن الأوروبية مساء الأربعاء للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وردد المتظاهرون هتافات تنادي بالحرية للشعب الفلسطيني.

وخلّفت الحرب المتواصلة منذ 26 يوما أكثر من 8700 شهيد، جلهم من النساء والأطفال، حيث مُحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، كما دمرت أحياء كاملة في القطاع.

تظاهر المئات -وفقا لتقديرات الشرطة- أمام مقر الحكومة "10 داونينغ ستريت" في لندن بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.

وقال مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي إن المظاهرة جذبت حشدا كبيرا رغم تنظيمها بشكل عاجل وفي يوم عمل خلافا لمظاهرات السبت الماضي التي شارك فيها مئات الآلاف.

BREAKING: Hundreds of people have gathered outside the gates of Downing Street to demand Vice President @KamalaHarris calls for a ceasefire in Gaza. #CeasefireNOW pic.twitter.com/nXhwLzsFVh

وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة فورا وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن القطاع، كما رددوا هتافات تنادي بتحرير فلسطين.

وذكر المراسل أن المتظاهرين وجهوا نقدا لاذعا لرئيس الوزراء البريطاني الذي قالوا إن "يديه ملطختان بالدماء" بسبب مسؤوليته عن دعم إسرائيل وتسليحها.

نظم متضامنون مسيرة نحو السفارة الأميركية في بروكسل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة فورا. لكن ناشطين قالوا إن الشرطة لم تسمح للمسيرة بالاقتراب من مبنى السفارة.

في غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية إلى الاقتداء باتحادات العمال البلجيكية التي قررت عرقلة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل احتجاجا على الحرب على قطاع غزة.

🇵🇸Hundreds of demonstrators marched to the US embassy in Brussels to call for an immediate ceasefire in Gaza. The demonstrators were not allowed near the embassy building and the situation was controlled by reinforced police units. The rally was peaceful. pic.twitter.com/Ml1LEbdJOh

— 0 (@Codetstar) November 1, 2023