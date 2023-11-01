رويترز: وساطة قطرية لفتح معبر رفح الحدودي اليوم

نقل مصدر عن وكالة رويترز أن قطر تتوسط في اتفاق يضم مصر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بالتنسيق مع واشنطن، لفتح معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء.

وقال مصدر إن اتفاق قطر غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح الرهائن أو الهدنة الإنسانية.

وأضاف أن اتفاق قطر سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية دعت يوم الجمعة الماضي مصر إلى فتح معبر رفح لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإنقاذه من "الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية".

وفي الـ20 من الشهر الماضي، أطلقت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس سراح محتجزتين أميركيتين لـ"دواع إنسانية" استجابة لجهود وساطة قطرية.

وتقول حماس إن لديها 200 أسير، في حين تحتجز فصائل مقاومة أخرى في القطاع 50 آخرين. وقالت إن أكثر من 20 محتجزا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية.