قالت وسائل إعلام مصرية ومصدر على الحدود إن مجموعة من المصابين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة عبرت إلى مصر، اليوم الأربعاء، بموجب اتفاق بوساطة قطرية.

كما وصلت مجموعات من الرعايا الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة، اليوم الأربعاء، من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وذكرت 3 مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني أن ما لا يقل عن 320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزة في الدفعة الأولى من عمليات الإجلاء من القطاع المحاصر.

وقال مراسل الجزيرة إن 76 جريحا غادروا أيضا قطاع غزة حتى الآن من معبر رفح وانتقلوا إلى الجانب المصري لتلقي العلاج. وقالت مصادر طبية إن مصر أعدت مستشفى ميدانيا في الشيخ زويد بسيناء.

ونُقل المصابون في سيارات إسعاف عبر معبر رفح الحدودي، وقد وثق صحفيون مشاهد اصطفاف سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى الذين أصيبوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما نقلت وسائل إعلام مصرية اللقطات الأولى لعبور نساء وأطفال عبر المعبر الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وبموجب الاتفاق، الذي توصلت إليه مصر وإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سيُسمح لعدد من الأجانب والمصابين بجروح خطيرة بمغادرة القطاع المحاصر.

وتأتي عملية الإجلاء بعد يوم آخر شهد مجزرة جديدة في جباليا، سقط فيها عشرات الشهداء.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني مصري إن ما يصل إلى 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيعبرون معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء. وأضاف أن نحو 200 شخص كانوا ينتظرون على الجانب الفلسطيني من الحدود في صباح اليوم الأربعاء.

وقال رائد عبد الناصر أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إنه يجري وصول باقي المقرر دخولهم اليوم الأربعاء وعددهم 525 أجنبيا.

وأشار عبد الناصر إلى دخول دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وإدخالهم مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد.

وقال مسؤول غربي إن إسرائيل ومصر اتفقتا على قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية ويمكنهم مغادرة غزة، وتم إبلاغ السفارات المعنية بذلك. وأكد مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه أن إسرائيل تنسق عمليات المغادرة مع مصر.

وساطة قطرية

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن قطر توسطت في اتفاق يضم مصر وحركة حماس وإسرائيل بالتنسيق مع واشنطن، لفتح معبر رفح اليوم الأربعاء.

وقال مصدر إن اتفاق قطر غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح الرهائن أو الهدنة الإنسانية.

وأضاف أن اتفاق قطر سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية دعت يوم الجمعة الماضي مصر إلى فتح معبر رفح لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإنقاذه من "الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية".

ووفقا للبيانات الإسرائيلية، أسفر هجوم القسام على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل حوالي 300 جندي ونحو 1100 مدني.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن 8796 فلسطينيا على الأقل، من بينهم أكثر من 3500 طفل، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية الانتقامية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.