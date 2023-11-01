شاهد.. القسام وسرايا القدس تبثان مقاطع لتدمير وقصف آليات إسرائيلية

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من تدمير مقاتليها آليات ودبابات إسرائيلية توغلت شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بينما نشرت سرايا القدس -الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد لقصفها بمدافع الهاون آليات إسرائيلية.

ويظهر بالمقطع المرئي -الذي بثته الكتائب اليوم الأربعاء- خروجُ عدد من مقاتلي القسام من فوهة أحد الأنفاق الهجومية، وبحوزتهم قذائف "الياسين" الترادفية حيث أُطلقت بعد اتخاذ وضعية التصويب نحو دبابات إسرائيلية، وأصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وسمع صوت أحد المقاتلين يقول "يا رب باسمك الأعظم.. يا رب ثبتنا وسدد رمينا" قبل إطلاقه القذيفة المضادة للدروع.

كما ظهرت إحدى الدبابات تتمركز بين أشجار الزيتون، ومع ذلك نجح مقاتلون من الجناح العسكري لحماس في الاقتراب منها على نحو واضح ثم إصابتها بقذائف "الياسين" وسط التكبير.

ودأبت كتائب القسام منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" على بث مشاهد ولقطات حصرية تظهر اقتحام مقاتليها ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، فضلا عن مهاجمة هذه القوات البرية المتوغلة داخل قطاع غزة.

بدورها، بثت سرايا القدس مشاهد "حمم الهاون التي دكت بها آليات العدو المتوغلة في محوري جنوب غزة وشمال غرب غزة".