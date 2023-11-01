شاهد.. القسام وسرايا القدس تبثان مقاطع لتدمير وقصف آليات إسرائيلية

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة، بعد ساعات قليلة من بث مشاهد تدمير آليات إسرائيلية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وحسب مقطع الفيديو الجديد، فقد تم إسقاط القنبلة بواسطة طائرة مسيرة، قبل أن تنفجر وسط جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث شوهد بعضهم بلا حراك بينما شرع آخرون بالهروب.

ولم يعرف عدد القتلى أو الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.





وكانت كتائب القسام بثت مشاهد من تدمير مقاتليها آليات ودبابات إسرائيلية توغلت شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ويظهر بالمقطع المرئي -الذي بثته الكتائب اليوم الأربعاء- خروجُ عدد من مقاتلي القسام من فوهة أحد الأنفاق الهجومية، وبحوزتهم قذائف "الياسين" الترادفية التي أُطلقت بعد اتخاذ وضعية التصويب نحو دبابات إسرائيلية، وأصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وسمع صوت أحد المقاتلين يقول "يا رب باسمك الأعظم.. يا رب ثبتنا وسدد رمينا" قبل إطلاقه القذيفة المضادة للدروع.

كما ظهرت إحدى الدبابات تتمركز بين أشجار الزيتون، ومع ذلك نجح مقاتلون من الجناح العسكري لحماس في الاقتراب منها على نحو واضح، ثم إصابتها بقذائف "الياسين" وسط التكبير.





ودأبت كتائب القسام منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" على بث مشاهد ولقطات حصرية تظهر اقتحام مقاتليها ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، فضلا عن مهاجمة هذه القوات البرية المتوغلة داخل قطاع غزة.

بدورها، بثت سرايا القدس مشاهد "حمم الهاون التي دكت بها آليات العدو المتوغلة في محوري جنوب غزة وشمال غرب غزة".