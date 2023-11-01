المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بغزة

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إليزابيث تروسيل إن المفوضية وثقت جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل في غزة، وذلك بعد سلسلة من المجازر التي ارتكبها الاحتلال وكان أحدثها في جباليا شمالي القطاع.

وأضافت تروسيل -في تصريحات للجزيرة- أن المفوضية رفعت تقارير بهذا الشأن، وستستمر في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.

وتابعت أن الهجمات الإسرائيلية في القطاع انتهاك لمبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل تستخدم متفجرات ذات تأثير هائل.





وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن كثيرا من الضحايا في غزة من الأطفال، وقالت إن ذلك مثير للقلق.

كما أبدت تروسيل قلق المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إزاء سقوط ضحايا مدنيين أبرياء في غزة، مشيرة إلى أن المدنيين في القطاع تحت ضغوط هائلة ويعانون أوضاعا صعبة للغاية.

ودعت المتحدثة باسم المفوضية كل أطراف الصراع إلى الامتثال لقانون الحرب، وطالبت بإطلاق سراح من وصفتهم بالرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أسابيع 8796 شهيدا، من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاء نشرته وزارة الصحة في القطاع.