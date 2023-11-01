الجزيرة تدين قصفا إسرائيليا أدى لاستشهاد 19 فردا من عائلة مهندس بمكتبها في غزة

دانت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة قصفا إسرائيليا أدى لاستشهاد 19 فردا من عائلة مهندس البث في مكتبها في قطاع غزة محمد القمصان.

وقال بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية "ندين بشدة القصف الإسرائيلي الشنيع والعشوائي الذي أدى لمقتل 19 فردا من عائلة الزميل محمد القمصان مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة".

وفي وقت سابق، استشهد 19 شخصا من عائلة الزميل محمد أبو القمصان، بينهم والده واثنتان من أخواته في مجزرة مخيم جباليا.

ودعا بيان شبكة الجزيرة "لمحاسبة القتلة حتى لا تمر الجرائم الإسرائيلية دون محاسبة"، كما حثت الشبكة المجتمع الدولي على "وضع حد لهذه المجازر بأقصى سرعة وتحقيق العدالة لعائلات الشهداء والمصابين الأبرياء".

وطال القصف الإسرائيلي الثلاثاء مربعات سكنية، وسوّى عمارات وبنايات متراصة بالأرض، كما أحدث حفرا عميقة في باطن الأرض في مؤشر على مدى شدة وقوة الغارات الإسرائيلية التي ضربت المكان.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في غزة إن مخيم جباليا تعرض لقصف بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا من متفجرات.

يذكر أن مخيم جباليا يعد أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية بالقطاع، ويقع إلى الشمال من غزة بالقرب من قرية تحمل الاسم ذاته، ويقطنه نحو 114 ألف لاجئ مسجل، حسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).