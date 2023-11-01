البرهان يحذر "الدعم السريع" ويلوح بالحسم العسكري

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنه لا حل في السودان سوى "الحسم العسكري" إذا رفضت قوات الدعم السريع السلام، في حين تستمر المعارك بين الطرفين رغم استئناف مفاوضات جدة.

وأكد البرهان أمس الثلاثاء، في كلمة وجهها لضباط وجنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، استمرار القوات المسلحة في "معركة الكرامة حتى دحر تمرد قوات الدعم السريع"، وفق بيان صادر عن الجيش السوداني.

وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة ذهبت إلى مفاوضات جدة بالمملكة العربية السعودية وفق ما اتفق عليه سابقا بخروج قوات الدعم السريع من أحياء المدنيين والمرافق الحكومية والخدمية والشوارع. وأضاف "إذا رفض التمرد السلام والمضي في الحلول السلمية فلا حل سوى الحسم العسكري".

وتأتي تصريحات البرهان بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن استئناف المفاوضات في جدة بين طرفي الصراع في السودان، وسط ترحيب سعودي وأميركي.

وأعلن الجيش السوداني الأربعاء الماضي أنه قبل دعوة من السعودية والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات مع الدعم السريع الرامية لوضع حد للصراع الذي اندلع في أبريل/نيسان الماضي. كما أعلنت قوات الدعم السريع وصول وفد يمثلها إلى جدة للمشاركة في المفاوضات.