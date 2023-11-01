الاحتلال يقطع الاتصالات مجددا عن قطاع غزة

قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات والإنترنت مرة أخرى، عن قطاع غزة -اليوم الأربعاء- وسط استمرار القصف العشوائي لليوم الـ26 على التوالي، وذلك بعد عودة الاتصالات يوم الأحد الماضي بعد فصلها لنحو يومين.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع الاتصالات كافة -فجر اليوم- بسبب تعرض المسارات الدولية التي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى.

أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة اخرى. حماكم الله وحمى بلادنا — Jawwal (@JawwalPal) November 1, 2023

ويهدد قطع الاتصالات أعمال الإغاثة والإسعاف في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي ومحاولات عملية برية عسكرية، كما يعزل أكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع المحاصر عن العالم وعن أقاربهم داخل القطاع.

واتهمت حينها منظمات أممية إسرائيل بقطعها الاتصالات عن غزة لإخفاء جرائم حرب ترتكبها هناك.

وتتحكم إسرائيل بقطاع الاتصالات في فلسطين والكابلات التي تربط الضفة الغربية المحتلة بغزة والكابلات الدولية، فالقطع لا يحدث نتيجة القصف على الكابلات، بل بشكل متعمد من الاحتلال.

وكان الملياردير إيلون ماسك قال بعد قطع الاتصالات عن غزة -الجمعة الماضي- إنه سيزود المنظمات الإغاثية المعترف بها دوليا بخدمة الإنترنت الفضائي من شركة "ستارلينك".

وقوبل ذلك برفض إسرائيلي قاطع، إذ قالت تل أبيب إنها ستلجأ إلى كل الوسائل لمنع ماسك من تزويد غزة بالإنترنت، بذريعة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستستخدم ذلك لمصلحة نشاطاتها.