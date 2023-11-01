إيران: اتساع دائرة الاشتباكات سيؤثر على دول المنطقة كافة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده تسعى مع قطر لبحث إمكانية وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات.

وأضاف كنعاني -من الدوحة- أن اتساع دائرة الاشتباكات سيؤثر على دول المنطقة كافة التي باتت على وشك الانفجار، وفق تعبيره.

وأشار كنعاني إلى أن زيارة قطر تأتي استمرارا للمشاورات الإقليمية التي تجريها إيران في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن طهران والدوحة تتفقان على أن الوضع الحالي غير مقبول، وهناك وجهة نظر مشتركة مفادها أن توسيع نطاق الصراع يمكن أن يؤثر على الجميع، وهو أمر مرفوض عالميا وإقليميا.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن كنعاني قوله "نتوقع من الإدارة الأميركية أن تتفهم بشكل صحيح رسالة حكومات ودول العالم، وألا تضحي بمصالحها الخاصة من أجل الطموحات غير المشروعة للكيان الصهيوني"، على حد تعبيره.

وأمس الثلاثاء، تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، فقد نقل الرسالة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال استقبال الشيخ تميم له في مكتبه بالديوان الأميري في الدوحة.

ومنذ بدء حرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثفت قطر اتصالاتها الإقليمية والدولية في مسعى لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات لسكان القطاع المحاصر.