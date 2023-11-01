مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا

قصفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في الفالوجا بمخيم جباليا في قطاع غزة اليوم الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بمكان ليس ببعيد عن الحي الذي ارتكبت فيه إسرائيل مجزرة بالمخيم أمس كانت أسفرت عن استشهاد وإصابة حوالي 400 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرة أخرى في مخيم جباليا، أحد أكثر الأماكن اكتظاظا في القطاع، حيث تتلاصق المنازل.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن سكان المخيم يهرعون إلى المربع السكني الذي تعرض للقصف الإسرائيلي لانتشال وإنقاذ ما يمكنهم إنقاذه ريثما تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة.

وأضاف المراسل أن حجم الدمار الهائل الذي خلفّه القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا يعيق عمليات الإنقاذ وانتشال العالقين من تحت الأنقاض، وتابع أن عشرات الضحايا -معظمهم أطفال- بدؤوا بالوصول إلى المستشفى الإندونيسي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود مصل للجزيرة إن عائلات بأكملها استشهدت في مجزرة جباليا الثانية، مضيفا أنهم لا يملكون المعدات الكافية لإنقاذ الأشخاص من تحت الأنقاض في مخيم جباليا.

وطالب مصل الدول العربية برفد الدفاع المدني في غزة بكوادرعربية قادرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث المأساوية، حتى يستمروا بأداء واجبهم الإغاثي.