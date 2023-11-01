أطباء و مسعفو غزة.. حالة طوارئ مستمرة وظروف عمل قاسية

في ظل استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال، يعمل الأطباء والمسعفون في مستشفيات قطاع غزة على مدار الساعة في ظروفٍ في غاية الصعوبة، عبّر عنها أحد أطباء فرز الإصابات.

ويستقبل هؤلاء الأطباء والمسعفون مئات الإصابات يوميا جراء المجازر المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال أحد أطباء فرز الإصابات -في فيديو بثته قناة الجزيرة- إن الحالات الطارئة التي تصلهم يتم تقييمها بشكل مبدئي، ثم تنقل الحالات المستقرة والحالات البسيطة إلى مختلف الأقسام.

ووصف هذا الشخص -وهو مساعد ضابط الفرز- ظروف عملهم بأنها قاسية وصعبة، حيث إنهم يعيشون حالة طوارئ مستمرة ويعملون على مدار 24 ساعة، والأخطر من ذلك أنهم يفاجؤون أحيانا بأن أهاليهم من بين الجرحى والمصابين.

يذكر أن القصف الإسرائيلي يتواصل على مناطق عدة بقطاع غزة مخلّفا المزيد من الشهداء، وذلك بعد المجزرة المروعة في جباليا التي استشهد وأصيب فيها 400 مدني مساء أمس الثلاثاء، وحتى ذلك الوقت بلغ العدد الإجمالي للشهداء 8525، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، بالإضافة إلى 22 ألف مصاب.