نتنياهو متوعدا: سنغير الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن رد إسرائيل على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية من قطاع غزة "سيغير الشرق الأوسط".

وأضاف نتنياهو -في اتصال مع رؤساء المجالس المحلية الإسرائيلية في غلاف غزة– "نحن بالفعل في الحملة (العسكرية) وقد بدأناها للتو، قيادتكم قوية جدا في هذه الأيام الصعبة".

وذكر أن الأمر سيستغرق وقتا، وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة المقبلة، وتابع "أطلب منكم أن تقفوا بثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".

وأضاف نتنياهو "أعلم أنكم مررتم بأشياء فظيعة وصعبة"، وتوعد حماس قائلا "إن ما ستمر به سيكون صعبا وفظيعا"، على حد وصفه.

ويأتي تصريح نتنياهو بينما تتحدث تقارير متعددة عن انتقادات توجه له ولحكومته، حيث تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن اتهامات في جلسة مجلس الوزراء للقيادات الأمنية والعسكرية بالفشل الاستخباري الذريع.

كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤول رفيع المستوى بالبنتاغون قوله إن هجوم حماس الواسع كشف إخفاقات كبيرة لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية، وأن الاستخبارات الإسرائيلية فوجئت بأساليب دخول المسلحين وخروجهم من إسرائيل.





طوفان الأقصى

وفجر أول أمس السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عدة في غزة التي يسكنها أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2007.

واليوم الاثنين أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 560 فلسطينيا وإصابة 2900 آخرين، فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 والمصابين إلى 2506 وعشرات الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية.