الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة: المقاومة في أفضل أحوالها وستواصل المعركة بكل قوة

قال أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) إن المقاومة في فلسطين في أفضل أحوالها وستواصل المعركة بكل قوة، مشيرا إلى أن المعركة "متواصلة وتتسع وفق الخطط الموضوعة".

وأوضح أبو حمزة -في تسجيل صوتي- أنه "كان لزاما على المقاومة أخذ زمام المبادرة وإشعال عملية "طوفان الأقصى"، داعيا الفلسطينيين في كل مكان وتحديدا في الضفة الغربية ليكونوا جزءا من طوفان الأقصى وجعل رسالة وحدة الساحات متواصلة بكل قوة وعنفوان، حسب تعبيره.

وحيا أبو حمزة الفعل الشجاع لأي عربي يقف فيما سماها الملحمة التي لها ما بعدها على كافة المستويات، مؤكدا أن "وحدة الساحات في المنطقة كلها حاضرة في مواجهة العدو".

وشدد على أن "إنجازات المقاومة تقهر العدو باستمرار"، معتبرا أن الفلسطينيين أقرب إلى الحرية أكثر من أي وقت مضى.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة كشف في وقت سابق، أن أسرى الاحتلال الإسرائيلي يقدر عددهم بالعشرات، مؤكدا أن حركة الجهاد تحتفظ وحدها بـ30 أسيرا.

وقال النخالة، في كلمة متلفزة، إن عملية طوفان الأقصى كشفت ضعف إسرائيل وإصابتها بالهستيريا والشلل، وبات واضحا أن "الاحتلال قابل للانكسار، بل إنه كُسر واستنجد منذ الساعات الأولى بحليفته أميركا".

وفجر السبت، أطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مدنيين وتدمير منازل.