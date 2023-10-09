مشاهد مؤلمة من غزة.. سيدة تبكي 20 فردا من عائلتها وممرضة تتلقى خبر استشهاد زوجها أثناء عملها

لليوم الثالث على التوالي تتوالى المشاهد المؤلمة من قطاع غزة الذي يتعرض لقصف صاروخي وغارات متواصلة منذ إعلان الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق الصحفي هاني أبو رزوق مقطعا مؤثرا لسيدة من عائلة الزعانين وهي تبكي بعد استشهاد ما يزيد على 20 فردا من عائلتها جراء قصف الاحتلال منزلهم بدون إنذار في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وقالت السيدة في المقطع المصور" كلهم استشهدوا. كلهم ماتوا. كلهم راحوا. فوق الـ20 شخصا في الدار. قصفوهم من غير إنذار. حسبي الله ونعم الوكيل".

وشارك المصور الصحفي، مقطعا آخر لسيدة تبكي ابنتها إثر استشهادها في القصف وهي تقول "يما بنتي راحت.. آية راحت من شان الله قولولي طيبة".

ووثق الصحفي عمرو طاباش مقطعا مؤثرا للفلسطيني علي أبو دقة خلال تصفحه صور أطفاله عبر جواله المحمول وهو يبكي بشدة على فقدانهم جراء قصف الاحتلال منزلهم شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويظهر أبو دقة وهو يقلب في الصور عبر جواله ويبكي وينادي على أطفاله "وينكم يا عمري وينكو يا روحي".

وتداول صحفيون وناشطون فلسطينيون مقطع فيديو لشاب وهو يحمل جثمان والده ويقول "حبيبي يابا والله كسرت ظهري يابا".

وأظهر مقطع آخر طفلة فلسطينية ارتقت شهيدة وهي محمولة بين ذراعي أحد أقاربها الذي يسير بها إلى المستشفى وسط تعاطف المحيطين حوله، حيث أقيمت عليها صلاة الجنازة داخل المستشفى.

ووثق صحفيون مقطعا لشاب يودع والدته التي ارتقت شهيدة في قصف الاحتلال منزلهم بمخيم الشابورة وسط رفح.

وظهر الشاب في المشهد وهو يحتضن جثمان والدته وقد تمدد بجانبها جثمان طفل ارتقى هو الآخر شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السبت الماضي.

وبث الناشط الفلسطيني محمود أبو سلامة مقطعا لعائلة نازحة من بيت حانون تروي قصة استشهاد أحد أطفالها الذي خرج لشراء الحلوى فعاد شهيدا إثر قصف مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة.

وأظهر مقطع فيديو سيدة تحتضن طفلها الصغير وتواسيه بعد تدمر منزلها جراء القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ممرضة تتلقى خبر استشهاد زوجها أثناء عملها

ووثقت المشاهد المصورة، لحظة تلقي ممرضة نبأ استشهاد زوجها، أثناء أداء مهامها بمستشفى الشفاء في غزة.

وأظهرت المشاهد صدمة الممرضة وصراخها وهي تعلن خبر استشهاد زوجها للحاضرين في المستشفى وهي تردد "زوجي استشهد وأنا أعمل في المستشفى وأعالج المرضى". ثم توجهت نحو ابنتها قائلة "أبوكي استشهد.. أبوكي مات".

ممرضة من #غزة تتلقى خبر إستشهاد زوجها اثناء عملها في المستشفى pic.twitter.com/bToVAIkYoo — بيت التمريض (@KSAnurse2) October 9, 2023

ومنذ فجر السبت، سقط في غزة 560 شهيدا و2900 جريحا، في حين نزح نحو 20 ألف فلسطيني إلى مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 17 عاما.