مستوطنات حول غزة قد يخليها الاحتلال

يعتزم الاحتلال الإسرائيلي إخلاء عدد من المستوطنات بسبب عملية طوفان الأقصى التي بدأتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ووفق صحيفة معاريف الإسرائيلية؛ يتوقع إخلاء 24 مستوطنة حول قطاع غزة، وهي (ناحال) عوز، إيريز، نير عام، مفالسيم، كفار عزة، غيفيم، أور هانير، إيبيم، نتيف هعسرا، ياد مردخاي كرميا، زيكيم كيرم شالوم، كيسوفيم، دوروت، صوفا، نيرم، نير عوز، عين هشلوشا (العين الثالثة)، نير يتسحاق بئيري، ماغن، راعيم، سعد وألوميم.