السابع منذ السبت.. إسرائيل تدمر مسجد "العباس" وسط غزة

دمرت المقاتلات الحربية الإسرائيلية اليوم الاثنين مسجد العباس في حي الرمال وسط قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد المساجد التي دمرتها إسرائيل منذ بدء غاراتها على القطاع فجر السبت إلى 7.

والمساجد المدمرة جراء القصف الإسرائيلي منذ السبت، هي السوسي، واليرموك، وأحمد ياسين، والأمين محمد، ومحمد الحبيب (الماليزي)، والغربي، إضافة إلى العباس.





وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم -في بيان- إن "الاحتلال يصعّد من عدوانه وحربه على شعبنا بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة على كافة المحافظات".

وأضاف أن "جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد".

وتواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل إسرائيل، وذلك خلال اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس ضد الاحتلال الإسرائيلي وأدت إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي حتى الآن، في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء المدنيين.