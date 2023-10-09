إصابة 6 جنود إسرائيليين في عملية تسلل على حدود لبنان

أصيب 6 جنود إسرائيليين -أحدهم حالته حرجة- في اشتباك مع مجموعة تسللت من الأراضي اللبنانية اليوم الاثنين، بحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن عملية التسلل المسلحة إلى إسرائيل من جنوب لبنان.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الحدود اللبنانية الإسرائيلية شهدت إطلاق نار متبادلا وتحليقا لطائرات بعد عملية التسلل، مضيفةً أن غارة إسرائيلية وقعت قرب مواقع تابعة لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) على أطراف بلدة يارين جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مروحياتهم تشن غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية بعد محاولة التسلل، مؤكدا أنهم يواصلون تمشيط المنطقة.

ودعا الجيش اللبناني المواطنين للحذر وعدم التوجه إلى المناطق الحدودية حفاظا على سلامتهم إثر تعرض المناطق الحدودية للقصف الإسرائيلي.

فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع مراقبة لحزب الله في منطقة التسلل بالقطاع الغربي جنوبي لبنان.

من جهته، لم يؤكد حزب الله اللبناني تعرض مواقعه للقصف الإسرائيلي.

وتأتي الحادثة بعد يوم من إعلان الحزب إطلاقه أعدادا كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غداة إطلاق كتائب عز الدين القسام عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن لحزب الله اللبناني علاقات وثيقة مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) التي قادت عملية طوفان الأقصى وخلفت حتى الآن أكثر من 700 قتيل في الجانب الإسرائيلي.