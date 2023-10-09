طوفان الأقصى.. تسلسل زمني لأهم محطات الأيام الأولى

أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى"، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.

وهذه أهم المحطات والأحداث التي وقعت في الأيام الثلاثة الأولى من هذه العملية.

اليوم الأول

فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول: طائرات شراعية تحمل مقاتلين من القسام تخترق الأجواء الإسرائيلية على الحدود مع غزة، وبعد ذلك بقليل اقتحم مقاتلون السياج الفاصل بدراجات نارية وسيارات دفع رباعي وسيرا على الأقدام.

قائد كتائب القسام محمد الضيف يعلن إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، ويقول إن الضربة الأولى شهدت إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ على العدو، موضحا أن "طوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن حماس بدأت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية.

مصادر إسرائيلية: القصف الصاروخي أدى إلى مقتل إسرائيلي في أسدود وعدد من الإصابات، مع الحديث عن محاولات تسلل برية وبحرية لمقاتلين من غزة.

الجيش الإسرائيلي: قذيفة صاروخية تصيب مبنى سكنيا في تل أبيب.

وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة.

صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس: مجاهدو قطاع غزة بدؤوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى.

القسام تنشر صورا تظهر أسر عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة.

بيانات ملاحية: تعطل في حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون نتيجة الهجوم الذي تتعرض له إسرائيل.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "طوفان الأقصى" بدأ من غزة، وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يوجد فيه شعبنا وأمتنا"، على حد قوله.

حزب الله: قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب"، و"حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

مستشفى سوروكا في بئر السبع يعلن أنه استقبل أكثر من 80 مصابا حتى اللحظة.

الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.

صحيفة معاريف الإسرائيلية: تم الإبلاغ في مواقع التواصل الاجتماعي عن عشرات المفقودين في الجنوب.

هآرتس: حماس خططت للعملية منذ أشهر وحققت نجاحا باهرا، والجيش أمام فشل لا يمكن وصفه.

مصادر إسرائيلية: أكثر من 40 قتيلا إسرائيليا و750 جريحا في التوتر الأمني مع غزة.

القناة الـ13 الإسرائيلية: 50 رهينة بمستوطنة بئيري، والجيش يقاتل في بلدة كفار عزة.

العاروري: لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين، بينهم ضباط كبار، والدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو للمقاومة.

القناة الـ12 الإسرائيلية: مقتل مئة إسرائيلي على الأقل في هجوم حماس.

كتائب القسام: صور لمنظومة صواريخ من طراز "رجوم" استخدمت للتمهيد للعبور إلى الأراضي المحتلة.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو تواصل مع بايدن، وأكد أن الأمر يتطلب حملة مطولة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القتال مستمر في 22 موقعا حتى اللحظة.

كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون حاليا معارك عنيفة في 25 موقعا حتى اللحظة، ونفذنا بشكل متزامن هجوما على أكثر من 50 موقعا عسكريا إسرائيليا.

مصادر أمنية إسرائيلية: تشويش على رادارات ومعدات رقابة على حدود قطاع غزة سبقت الاقتحامات.

هيئة البث الإسرائيلية: إسقاط 150 طنا من الذخائر لإنشاء منطقة عازلة بين غزة وغلافها.

القناة الـ12 الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى أكثر من ألف مصاب.

هآرتس: المسلحون الفلسطينيون يسيطرون على منطقة واسعة على طول الحدود مع غزة تشمل مستوطنات ومواقع عسكرية.

وزارة الداخلية في غزة: طائرات الاحتلال تدمر عمارة الهاشم السكنية شمالي غزة.

الناطق باسم كتائب القسام: عشرات الأسرى من الضباط والجنود في قبضتنا، وتم تأمين الأسرى في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة.

المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: نعلم أن عدد القتلى والأسرى والمفقودين كبير ولكننا مصممون على الدفاع عن أمننا.

وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن أنه وقّع على أمر يقضي بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تقصف منزل قائد حماس في غزة يحيى السنوار.

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 150 قتيلا.

الجيش الإسرائيلي: حماس لديها عدد كبير من الرهائن والأسرى الإسرائيليين.

وزارة الصحة بغزة: 232 شهيدا و1697 جريحا بإصابات مختلفة في قطاع غزة.

القناة الـ13 الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 250.

كتائب القسام: وجهنا ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخا نحو تل أبيب ردا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.

الرئيس الفلسطيني: التصعيد الذي تشهده المنطقة اليوم سببه الرئيسي هو انسداد الأفق السياسي.

القناة الـ12 الإسرائيلية: وزراء في جلسة مجلس الوزراء يتهمون القيادة الأمنية والعسكرية بالفشل الاستخباري الذريع.

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: نحو ألف من مقاتلي النخبة في حماس تسللوا إلى إسرائيل عبر 7 ثغرات بالسياج الحدودي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: ما جرى اليوم غير مسبوق، والجيش الإسرائيلي سينتقم ويضرب حماس بلا هوادة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد لواء ناحال اليوم في مواجهة مع أحد المسلحين قرب كرم أبو سالم.

اليوم الثاني

هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بهجوم حماس إلى 300 قتيل وأكثر من 1590 إصابة.

الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو.

مسؤول كبير في البيت الأبيض: بايدن عرض دعمه لإسرائيل، وأكد التنسيق الوثيق بين الفرق العسكرية والاستخبارية.

وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات بوجود نحو مئة أسير إسرائيلي -بينهم مدنيون وجنود وضباط- في غزة.

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الوضع في البلاد لا يزال بعيدا عن السيطرة الكاملة.

الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الهجمات الأخيرة ضد إسرائيل.

رئيس الموساد السابق لـ"سي إن إن": لم نتلق أي تحذير من أي نوع، وما حصل اليوم كان مفاجأة تامة.

مصدر طبي للجزيرة: 12 شهيدا نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

نيويورك تايمز: أنباء عن اعتبار مئات الإسرائيليين الذين شاركوا بمهرجان موسيقي قرب قطاع غزة في عداد المفقودين.

إلغاء عشرات الرحلات الجوية إلى تل أبيب السبت والأحد.

مراسلة الجزيرة: غارة إسرائيلية تسفر عن تدمير "برج وطن" في مدينة غزة.

هيئة البث الإسرائيلية: غارات استهدفت منازل قيادات حماس في غزة، بينهم يحيى السنوار ونزار عوض الله وفتحي حماد.

جيروزاليم بوست: 750 إسرائيليا في عداد المفقودين وفق تقديرات غير رسمية.

الجيش الإسرائيلي: بدأنا خلال الليل إجلاء كاملا لسكان غلاف غزة، وقواتنا تواصل البحث عن المسلحين في 7 مواقع.

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 300 والجرحى إلى 1600.

أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا المحتلتين جنوب لبنان.

وزارة الصحة في غزة: 256 شهيدا، بينهم 20 طفلا، وإصابة 1788 بجروح مختلفة، بينهم 121 طفلا.

حزب الله اللبناني: استهدفنا 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كتائب القسام: مقاتلونا سيطروا على قاعدة رعيم العسكرية مقر قيادة فرقة غزة وعادوا إلى القطاع.

نقل 360 مصابا إلى مستشفى بارزيلاي بعسقلان، منهم 96 في حالة حرجة.

المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: لا يزال هناك مسلحون يتجولون في بعض المناطق الجنوبية ويختبئون فيها.

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ أمس.

القناة الـ12 الإسرائيلية: 350 قتيلا منذ بدء القتال حتى الآن.

مصادر إسرائيلية: 1864 جريحا -بينهم 19 حالة حرجة و326 حالتهم خطيرة- منذ بدء هجوم حماس.

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 15 إسرائيليا على يد مسلحين توغلوا في منطقة مفكيم جنوب عسقلان.

القسام: مقاتلو كوماندوز نفذوا عملية ناجحة بـ5 زوارق على شواطئ عسقلان وسيطروا على مواقع.

مسؤول إسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 400.

الصحة الإسرائيلية: 2048 جريحا منذ بداية الاشتباكات، بينهم 20 حالة حرجة جدا و330 حالة خطيرة.

القسام: سلاحنا الجوي شارك بـ35 مسيّرة انتحارية من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال.

محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي للجزيرة: الحركة تشارك في عملية طوفان الأقصى، و"لا تنتظر أوامر من أحد لتشارك في المعركة".

الرئيس الإيراني: المعادلة تغيرت، وإشعال الحرب من قبل الكيان الصهيوني سيعود عليه بالضرر.

رويترز: المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب يهوي 6.7% عند الإغلاق بعد هجوم حماس ومؤشر البنوك يهبط 8.7%.

القناة الـ12 الإسرائيلية: نتنياهو يعيّن العميد غال هيرش مسؤولا عن ملف المختطفين والمفقودين.

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو تحدث هاتفيا مع بايدن للمرة الثانية خلال 24 ساعة، والبيت الأبيض يقول إن بايدن وجّه بتقديم دعم إضافي لإسرائيل.

الخارجية القطرية: نجدد دعوتنا لوقف التصعيد لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق في دائرة عنف أوسع.

وزارة الصحة الفلسطينية: 370 شهيدا ونحو 2200 جريح في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال.

وكالة الأنباء القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتفق مع نظيره المصري على تعزيز تنسيق جهود خفض التصعيد.

وزير الدفاع الأميركي: أمرت بتحريك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمي.

حماس: تحريك حاملة الطائرات الأميركية لا يخيفنا، وعلى الإدارة الأميركية أن تدرك عواقب هذه الخطوة.

مسؤول أميركي للجزيرة: حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ستصل شرق المتوسط خلال اليومين المقبلين.

الصحة الفلسطينية: 413 شهيدا -بينهم 78 طفلا و41 امرأة ونحو 2300 جريح- جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: العدو كُسر واستنجد منذ الساعات الأولى بحليفته أميركا رأس الشر في العالم.

وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 700 والجرحى إلى 2200.

قائد القيادة الوسطى الأميركية: قيادتنا تقف مع إسرائيل وشركائنا الإقليميين في التصدي لسعي أي طرف لتوسيع الصراع.

أمير قطر يبحث مع الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وسبل خفض التصعيد.

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 40 عنصرا من شرطة الحدود وإصابة 120 وانقطاع الاتصال بـ18 آخرين في الجنوب.

أبو عبيدة: مقاتلونا تمكنوا من اقتياد مجموعة جديدة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة، والعدو قتل عددا من جنوده بعدما أسرهم مقاتلو القسام.

واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: نتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتوغل بري في غزة خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

المتحدث باسم "سرايا القدس": نقف اليوم حماية للمقدسات وكسرا للظلم الواقع على أسرانا في السجون.

كتائب القسام: قصفنا مطار بن غوريون برشقة صاروخية ردا على الجرائم المتواصلة.

اليوم الثالث