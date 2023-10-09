شاهد.. دمار واسع جراء غارات الاحتلال على غزة

وثق ناشطون فلسطينيون لحظات عصيبة عقب قصف جوي إسرائيلي عنيف على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، خلّف شهداء وإصابات إلى جانب دمار واسع.

ويأتي لك ضمن غارات الاحتلال المتواصلة على القطاع، بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل.

وتُظهر اللقطات -التي نشرها حساب الهلال الأحمر الفلسطيني على فيسبوك- دمارا كبيرا في أحد شوارع البلدة نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف، في حين تهرع الطواقم الطبية لإسعاف المصابين في الشوارع.

وتواصل إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، أعلنت إثرها وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 413 شخصا بينهم 78 طفلا، وإصابة نحو 2300، بينهم أكثر من 120 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية.

وفجر السبت، أطلقت كتائب عزالدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.