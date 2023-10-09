شركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

قالت عدة شركات طيران إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب، في أعقاب إطلاق كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل.

وأوضحت شركات طيران، بينها الأميركية يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز، أنها علقت رحلاتها المباشرة بعد إجراء مماثل اتخذته الخطوط الجوية الفرنسية، التي علقت رحلاتها حتى إشعار آخر، بانتظار "تحسن الأوضاع قبل استئناف الخدمة".

وقالت يونايتد إيرلاينز في بيان، إنها سيّرت رحلتين مجدولتين إلى الولايات المتحدة من إسرائيل في وقت متأخر السبت وصباح أمس الأحد، لكنها أوضحت أن هذه الخدمة ستظل معلقة "حتى تسمح الظروف باستئنافها".

وفي حين قالت أميركان إيرلاينز إنها علقت العمليات مؤقتا إلى تل أبيب ومنها، وتواصل مراقبة الوضع عن كثب، أوضح مندوبون عن دلتا إيرلاينز متابعتهم الوضع لإجراء تعديلات على الجدول الزمني حسب الضرورة، مشيرين إلى أن الرحلات الجوية "أُلغيت هذا الأسبوع".





ويترافق ذلك مع ما شهده الاقتصاد الإسرائيلي من تراجع لأسعار الأسهم والسندات، وإغلاق العديد من الشركات أبوابها، إلى جانب تراجع بورصة تل أبيب بنسبة 8% في إغلاق تعاملات الأحد.

وبحسب بيانات البورصة، سجل مؤشر البنوك تراجعا كبيرا بلغ 8.7%، والإنشاءات بنسبة 9.52%، والتأمين 9.38% والاستثمار 9.2% والطاقة بـ9.22%.